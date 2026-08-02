Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı! İşte zirve tarihi

Meteor yağmurunu daha verimli izlemek isteyenlerin şu noktalara dikkat etmesi tavsiye ediliyor:

Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar etkisini sürdürecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Perseidler, gökyüzünde en parlak ve en sık görülen meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya'nın Güneş etrafındaki yolculuğu sırasında, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve kaya parçacıkları atmosfere yüksek hızla giriyor. Atmosferde sürtünmeyle yanan bu parçacıklar, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen parlak izleri oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre bu meteorlar saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla atmosfere giriyor.