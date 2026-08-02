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Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı! İşte zirve tarihi

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Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı! İşte zirve tarihi

Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Perseid meteor yağmuru için bekleyiş sürüyor. Ağustos ayında zirveye ulaşacak gök şöleni, Yeni Ay'ın sağladığı karanlık gökyüzü sayesinde bu yıl çok daha net izlenebilecek.

Her yıl milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında da gökyüzünü adeta ışık şölenine çevirmeye hazırlanıyor. Dünya'nın, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların içinden geçmesiyle oluşan doğa olayı, bu yıl uygun gözlem koşulları sayesinde çok daha etkileyici görüntüler sunacak.

Perseid meteor yağmuru ağustos ayında zirveye ulaşacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Perseid meteor yağmuru ağustos ayında zirveye ulaşacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVEYE ULAŞACAK?

Astronomi çevrelerinin en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz'da başladı ve 24 Ağustos 2026'ya kadar etkisini sürdürecek. Ancak en yoğun meteor geçişi, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak.

Türkiye saatiyle gece yarısından sonra hareketlilik belirgin şekilde artacak. Uzmanlara göre özellikle 03.00 ile 05.00 saatleri arasında gökyüzünde saatte ortalama 80 ila 100 meteor görülebilecek.

Meteor yağmuru Türkiye'nin birçok noktasından izlenebilecek. (Görsel: A Haber)Meteor yağmuru Türkiye'nin birçok noktasından izlenebilecek. (Görsel: A Haber)

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru, Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümünde olduğu gibi Türkiye'nin tamamından da izlenebilecek.

Havanın açık olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Van ve diğer illerde ışık kirliliğinden uzak noktalara gidenler, herhangi bir teleskopa ihtiyaç duymadan meteorları çıplak gözle görebilecek.

Meteorlar en net sabaha karşı saatlerde görülebilecek. (Görsel: A Haber)Meteorlar en net sabaha karşı saatlerde görülebilecek. (Görsel: A Haber)

EN İYİ GÖZLEM İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meteor yağmurunu daha verimli izlemek isteyenlerin şu noktalara dikkat etmesi tavsiye ediliyor:

Öneri Detay
Gözlem yeri Işık kirliliğinin az olduğu açık ve karanlık alanlar tercih edilmeli.
Saat En yoğun meteor geçişi 03.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Ekipman Teleskop gerekmiyor. Meteorlar çıplak gözle rahatlıkla izlenebiliyor.
Hava durumu Bulutsuz bir gökyüzü, gözlem kalitesini önemli ölçüde artırıyor.
Hazırlık Gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 20 dakika beklenmesi tavsiye ediliyor.

Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar etkisini sürdürecek.Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar etkisini sürdürecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Perseidler, gökyüzünde en parlak ve en sık görülen meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya'nın Güneş etrafındaki yolculuğu sırasında, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve kaya parçacıkları atmosfere yüksek hızla giriyor. Atmosferde sürtünmeyle yanan bu parçacıklar, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen parlak izleri oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre bu meteorlar saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla atmosfere giriyor.

TÜBİTAK gözlem etkinliği Perseid döneminde düzenlenecek. (Görsel: AA)TÜBİTAK gözlem etkinliği Perseid döneminde düzenlenecek. (Görsel: AA)

TÜBİTAK'TAN PERSEİD DÖNEMİNE ÖZEL GÖKYÜZÜ ETKİNLİĞİ

Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemine denk gelen tarihlerde TÜBİTAK da gökyüzü meraklılarını buluşturacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu programa göre 28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'ın Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte;

  • Astronomi söyleşileri,
  • Bilim ve teknoloji atölyeleri,
  • Güneş gözlemleri,
  • Gezegen ve yıldız gözlemleri,
  • Samanyolu incelemeleri,
  • Perseid meteor yağmuru gözlemleri

uzman astronomlar eşliğinde yapılacak. Yetkililer, etkinliğe katılacak isimlerin başvurular arasından değerlendirme ve kura yöntemiyle belirleneceğini açıkladı.

Meteor yağmuru Dünya'nın parçacık bulutuna girmesiyle oluşuyor.Meteor yağmuru Dünya'nın parçacık bulutuna girmesiyle oluşuyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Meteor yağmurları, Dünya'nın yörüngesi boyunca ilerlerken kuyruklu yıldızların geride bıraktığı toz, buz ve kaya parçacıklarıyla karşılaşması sonucu meydana geliyor.

Atmosfere büyük hızla giren bu parçacıklar yanarak parlak izler oluşturuyor. Perseid meteor yağmurunun kaynağı ise yaklaşık 133 yılda Güneş'in etrafındaki turunu tamamlayan 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı.

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