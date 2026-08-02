Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı! İşte zirve tarihi
Gökyüzünün en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Perseid meteor yağmuru için bekleyiş sürüyor. Ağustos ayında zirveye ulaşacak gök şöleni, Yeni Ay'ın sağladığı karanlık gökyüzü sayesinde bu yıl çok daha net izlenebilecek.
Her yıl milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında da gökyüzünü adeta ışık şölenine çevirmeye hazırlanıyor. Dünya'nın, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların içinden geçmesiyle oluşan doğa olayı, bu yıl uygun gözlem koşulları sayesinde çok daha etkileyici görüntüler sunacak.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVEYE ULAŞACAK?
Astronomi çevrelerinin en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz'da başladı ve 24 Ağustos 2026'ya kadar etkisini sürdürecek. Ancak en yoğun meteor geçişi, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak.
Türkiye saatiyle gece yarısından sonra hareketlilik belirgin şekilde artacak. Uzmanlara göre özellikle 03.00 ile 05.00 saatleri arasında gökyüzünde saatte ortalama 80 ila 100 meteor görülebilecek.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru, Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümünde olduğu gibi Türkiye'nin tamamından da izlenebilecek.
Havanın açık olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Van ve diğer illerde ışık kirliliğinden uzak noktalara gidenler, herhangi bir teleskopa ihtiyaç duymadan meteorları çıplak gözle görebilecek.