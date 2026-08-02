Önce çarptı sonra üzerinden geçti! Kaputtaki çocuğu atıp gaza bastı: Görüntüler kan dondurdu

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, küçük bir çocuk ise feci şekilde aracın kaputunun üzerine düştü. Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobil sürücüsünün panik halde araçtan inerek kaputtaki çocuğu aşağı indirdiği ve hemen ardından tekrar direksiyon başına geçtiği detaylar yer aldı.

YARALILARIN ÜZERİNDEN EZEREK GEÇTİ

Olayın en kan donduran kısmı ise tam bu noktadan sonra yaşandı. Kaputtaki çocuğu yol kenarına bırakan sürücü, durmak yerine gaza bastı. Kaçış yolunda yerde ağır yaralı halde yatan iki kişinin üzerinden otomobiliyle ezerek geçen şahıs, bölgedeki bir vatandaşın kendisini durdurma çabasına rağmen durmadı.Görüntülerde sürücünün kendisini engellemek isteyen kişi de ezilmekten son anda kurtulduğu ve hızla olay yerinden firar ettiği gözlendi. Görüntülerde, bir kişinin sürücüyü engellemek isterken ezilmekten son anda kurtulduğu anlar da yer aldı.