Önce çarptı sonra üzerinden geçti! Kaputtaki çocuğu atıp gaza bastı: Görüntüler kan dondurdu
Mersin’in Toroslar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir trafik caniliği yaşandı. Otomobiliyle çarptığı motosikletteki 4 kişiden birini kaputun üzerinden indiren vicdansız sürücü, yardım etmek yerine yerdeki yaralıların üzerinden ezerek geçip kayıplara karıştı. O dehşet anları bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Mersin'de yaşanan trafik faciası, görenleri dehşete düşürdü. Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, şeridinden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
KAZA DEĞİL ADETA CİNAYET GİRİŞİMİ
Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan 4 kişiden 3'ü yola savrulurken, küçük bir çocuk ise feci şekilde aracın kaputunun üzerine düştü. Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobil sürücüsünün panik halde araçtan inerek kaputtaki çocuğu aşağı indirdiği ve hemen ardından tekrar direksiyon başına geçtiği detaylar yer aldı.
YARALILARIN ÜZERİNDEN EZEREK GEÇTİ
Olayın en kan donduran kısmı ise tam bu noktadan sonra yaşandı. Kaputtaki çocuğu yol kenarına bırakan sürücü, durmak yerine gaza bastı. Kaçış yolunda yerde ağır yaralı halde yatan iki kişinin üzerinden otomobiliyle ezerek geçen şahıs, bölgedeki bir vatandaşın kendisini durdurma çabasına rağmen durmadı.Görüntülerde sürücünün kendisini engellemek isteyen kişi de ezilmekten son anda kurtulduğu ve hızla olay yerinden firar ettiği gözlendi. Görüntülerde, bir kişinin sürücüyü engellemek isterken ezilmekten son anda kurtulduğu anlar da yer aldı.
ADLİ MAKAMLAR HAREKETE GEÇTİ
Vahşetin ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUTURMA BAŞLATILDI
Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.