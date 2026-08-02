Ankara'da kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı: 4 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Şiddetli çarpışmada 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi.