İstanbul Güngören'de bir okulun yangın alarmı gece saatlerinde devreye girdi. Uyarı anonsunu duyan mahalleli sokağa çıkarken polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Okulda yangın bulunmadığı, alarmın sistem kaynaklı teknik bir arıza nedeniyle çalıştığı belirlendi.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun yangın alarmının aniden çalması, çevrede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

Alarm seslerini duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak sokağa döküldü. Okulun hoparlör sisteminden ise "Bu bir yangın alarmıdır, lütfen sakin olunuz ve koridorlardaki ışıklı işaretleri kullanarak yangın çıkışlarına doğru yöneliniz" şeklinde uyarı anonsu yapıldı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OKULA SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, okul binasında ve çevresinde yangın ihtimaline karşı ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren kontrollerin ardından itfaiye ekipleri alarm sistemini kapattı.

ALARMIN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ÇALDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde okulda herhangi bir yangın veya duman izine rastlanmadı. Yangın alarmının sistemde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle devreye girdiği tespit edildi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığının anlaşılması üzerine mahalle sakinleri evlerine döndü.