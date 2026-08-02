Konya'nın Meram ilçesinde birikmiş aidat borcu nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Ramazan Şimşek karnından bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunan Şimşek hastaneye kaldırılırken şüpheli kiracı Ali İhsan A. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Meram ilçesine bağlı Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

AİDAT BORCUNU İSTEMEYE GİTTİ

Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istemek için kiracı Ali İhsan A.'nın evine gitti. Ali İhsan A., borç miktarının fazla olduğunu söyleyerek itiraz etti.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, mutfaktan aldığı bıçakla Şimşek'i karnından yaraladı.

KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Ali İhsan A., olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.