Fotoğraf çekme isteği sonu oldu! Fırat Nehri'ne düşen kızdan acı haber
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek suya düşen 21 yaşındaki Havva Çelik, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıkların üzerinde fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik (21), dengesini kaybederek nehre düştü. Akıntıya kapılan genç kız kısa sürede gözden kayboldu.
ÇALIŞMALARDAN ACI HABER: CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.
Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.