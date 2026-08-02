Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hidayet T. ile araçta bulunan eşi Nusret Özlem T. (40), çocukları A.T. (8) ve E.Ö. (13) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.