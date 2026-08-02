Samsun'da halk otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana devrilen halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
M.Ö. idaresindeki 55 ATT 114 plakalı halk otobüsü, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.