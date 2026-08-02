Fatih'te tarihi hazireye alçak saldırı! Mezar taşını tekmeleyip kaçtı
Fatih'te bir şüpheli, Haydarhane Camisi Haziresinde bulunan 7 tarihi mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, 31 Temmuz akşam saatlerinde Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Haydarhane Camisi Haziresi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, hazireye girdikten sonra mezar taşlarını tekmeleyip taşla vurarak kırdı.
Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boş alana toplayan şüpheli, çevredekilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, hazirede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 7 tarihi mezar taşının zarar gördüğü belirlenirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ: BUNLAR BİZİM GEÇMİŞİMİZ TARİHİMİZ
Haziredeki tarihi mezar taşlarına zarar verildiğini öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.
Mahalle sakinlerinden mali müşavir Jale Jarira, yaşananların kendisini derinden üzdüğünü belirterek, hazireye girdiğinde yaklaşık 7 mezar taşının tahrip edildiğini gördüğünü söyledi.
Tarihi mezar taşlarının kültürel miras niteliği taşıdığına dikkat çeken Jarira, "Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz ve tarihimiz. Bu nedenle bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüm. Bunu yapanları görürsem polise teslim edilmeleri için elimden geleni yaparım. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar." dedi.
HAYDARHANE HAZİRESİ VE ÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından II. Bayezid döneminde mescit olarak yaptırılan Haydarhane Camisi ve Haziresi, İstanbul'un önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.
Hazirede bulunan kadın ve erkek mezar taşlarında "Hacı", "Hafız", "Seyyid", "Molla", "Şeyh" ve "Şehide" gibi unvanlar yer alırken, kitabeler defnedilen kişilerin sosyal statüleri ve mesleklerine ilişkin bilgiler içeriyor.
Dönemlerinin sanat anlayışını yansıtan mezar taşlarının bir kısmında bitkisel bezemeler, bazılarında ise meyve motifleri dikkati çekiyor.