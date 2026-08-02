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Mahalle sakinlerinden mali müşavir Jale Jarira, yaşananların kendisini derinden üzdüğünü belirterek, hazireye girdiğinde yaklaşık 7 mezar taşının tahrip edildiğini gördüğünü söyledi.

Tarihi mezar taşlarının kültürel miras niteliği taşıdığına dikkat çeken Jarira, "Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz ve tarihimiz. Bu nedenle bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüm. Bunu yapanları görürsem polise teslim edilmeleri için elimden geleni yaparım. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar." dedi.