Çok sayıda otel, arazi ve işletmesini geri almak amacıyla 2021 yılında yargıya başvuran Aktarlı, hukuk mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

İş adamı Faruk Aktarlı, ağabeyi ve yeğeni hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Aktarlı, geçici süreyle şirketlerini yönetmeleri için vekâlet verdiği yakınlarının 300 milyon dolarlık servetini ele geçirdiğini öne sürdü.

Aktarlı'nın şüpheleri, 2021 yılında İzmir'de satın aldığı bir arazideki ortaklık payının bilgisi dışında başka bir şirkete satılmasıyla başladı. Satışın iptal edilmesini isteyen ancak sonuç alamayan Aktarlı, yargıya başvurdu.

Başından geçenleri anlatan Faruk Aktarlı, kendisine ait çok sayıda otel ve arazinin ağabeyinin kontrolüne geçtiğini iddia etti.

"ŞİRKETİME 190 MİLYON LİRALIK BORÇ YÜKLEDİLER"

Siyasete atılmayı düşündüğü dönemde şirketleriyle ilgilenmeleri için ağabeyine ve yeğenine vekâlet verdiğini belirten Aktarlı, bu yetkinin kendisine karşı kullanıldığını savundu.

Aktarlı, iddialarını şu sözlerle anlattı:

"Ağabeyim Raif Aktarlı suça bulaştı, işlerimiz çok kötü etkilendi, ben düzelttim. Siyasete atılacağım dönemde geçici süre şirketlerime bakmaları için vekâlet verdim. Onlar ise mal varlığımı elimden almaya çalıştı. Evrakta sahtecilik yaparak şirketimin üzerine 190 milyon liralık borç yüklediler."

Şirketine ait 12 aracın söz konusu borç nedeniyle yaklaşık iki yıldır yediemin otoparkında beklediğini ileri süren Aktarlı, şirket içindeki görevine son verildiğini ve mal varlıklarının kendi aralarında devredildiğini iddia etti.

GERİ ALDIĞI OTELLERDE BÜYÜK HASARLA KARŞILAŞTI

Mahkeme kararıyla bazı mal varlıklarını geri aldığını söyleyen Aktarlı, Manisa'daki iki otelini teslim aldığında büyük zararla karşılaştığını belirtti.

Aktarlı, dükkânların yakıldığını, kabinlerin yıkıldığını, otellerin anahtarlarıyla bilgisayarlarının çalındığını ve kablo tesisatlarının kesildiğini öne sürdü. İşletmelerin itibarının da zarar gördüğünü savunan Aktarlı, otellerin isimlerini değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

"ELLERİNDE HÂLÂ 14 OTELİM VAR"

Geri kalan varlıklarını kurtarmak için hukuki süreci sürdüreceğini vurgulayan Aktarlı, ağabeyi ve yeğeninin kontrolünde hâlen 14 oteli, çeşitli arazileri ve işletmeleri bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu söyleyen Aktarlı, varlıkların aile üyeleri ve ortaklar arasında paylaştırıldığını öne sürdü.

Aktarlı, "Mal varlıklarımı çocukları arasında dağıtmış, ortaklarına devretmişler. Hukuk mücadeleme devam edeceğim" dedi.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN OTELİ TESLİM ALAMADIM"

Sabah'ın haberine göre; Aktarlı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 175 odalı Legacy Ottoman adlı otelin yaklaşık iki ay önce mahkeme kararıyla kendisine verildiğini söyledi.

Ruhsat alarak oteli yeniden işletmeye açmak istediğini ancak içeride bulunan kişileri çıkaramadığını iddia eden Aktarlı, şöyle konuştu:

"Ne belediye ne de emniyet çare oldu. Onlara da sahte belge gösterdiler. Orası şu anda kaçak şekilde işletiliyor ancak işlem yapılmıyor."

Otelin kapısında kendisine saldırmaları amacıyla beş kişinin tutulduğunu da öne süren Aktarlı, bu kişiler hakkında şikâyette bulunduğunu açıkladı. Aktarlı, kalan taşınmaz ve işletmelerini geri almak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.