Küçükçekmece’de 5 katlı binanın çatısında yangın! Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla tahliye edilen binanın 5’inci katında oturan bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.