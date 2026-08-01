Küçükçekmece’de 5 katlı binanın çatısında yangın! Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla tahliye edilen binanın 5’inci katında oturan bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çatıdan yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Binanın 5'inci katında oturan bir kişi yangında oluşan dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından bu kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Alevlerin yükseldiği çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.