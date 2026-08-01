Tokat'ta apartman yangını! Mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı

Yangın, Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmetbey Caddesi'nde bulunan Emine Hanım Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Tokat'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. (İHA)

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın sırasında apartmanda bulunan 4 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkan yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.