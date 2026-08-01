Kaçak kazıya jandarma baskını! 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda dinamit yapımında kullanılan patlayıcı madde, silahlar ve gelişmiş kazı ekipmanları ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da tarihi mirasa yönelik kaçak kazı girişimi jandarmanın operasyonuyla engellendi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyüksöğütözü köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bölgeye düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56), kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde kazıyı A.K. (59) ve A.E.C. (38) ile birlikte planladıklarını söylemeleri üzerine operasyon genişletildi. İki şüpheli de evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

DİNAMİT MALZEMESİ VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde, araçlarda ve kazı alanında yapılan aramalarda 3 beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri, yakıt bidonu, 3 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 yılan kamera, 3 el telsizi ve 4 jeneratör ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 94 çeşitli çaplarda fişek ile 56 kurusıkı tabanca fişeğine de el konuldu.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., N.İ.A., K.B., A.K. ve A.E.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.