Kayseri’de polis ekiplerinin ateşli silah, bıçak ve benzeri aletlerin satışını yapan iş yerlerine yönelik denetimlerinde 74 sustalı, 5 kelebek bıçak ve 27 muşta ele geçirildi. Suç unsurları kriminal incelemeye gönderilirken 5 iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri, 6136 Sayılı Kanun kapsamında satışı yasak olan malzemelerin temin edilmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrol edilen 15 iş yerinin 5'inde çok sayıda sustalı, kelebek bıçak ve muşta bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahlar ile bıçak ve diğer aletlerin satışını gerçekleştiren iş yerlerini denetledi.

15 İŞ YERİ DENETLENDİ

Ekiplerin 15 iş yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, 5 işletmede satışı yasak olduğu değerlendirilen çeşitli malzemeler tespit edildi.

Denetimlerde 74 adet sustalı olarak tabir edilen bıçak, 5 adet kelebek olarak bilinen bıçak ve 27 adet muşta ele geçirildi.

106 SUÇ UNSURU KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından el konulan toplam 106 suç unsuru, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Kayseri Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Kriminal inceleme sonucunda malzemelerin 6136 Sayılı Kanun kapsamındaki niteliklerinin kesin olarak belirleneceği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Satışı yasak olduğu değerlendirilen malzemelerin bulunduğu iş yerlerinin yetkilisi olan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.