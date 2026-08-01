Bayburt'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Bayburt'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Bayburt-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bayburt'ta iki aracın karıştığı trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kaza, Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Balkaynak köyü mevkisinde meydana geldi.
H.O. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen V.H. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunanlar yaralandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk etti.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle Bayburt-Gümüşhane kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.