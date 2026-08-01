Bayburt'ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Bayburt'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Bayburt-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.