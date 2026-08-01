Bayburt'ta feci kaza: 8 kişi yaralandı
Giriş Tarihi:
|
Bayburt'ta akşam saatlerinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.