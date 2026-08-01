Bayburt'ta feci kaza: 8 kişi yaralandı

Bayburt'ta akşam saatlerinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.