Konya'da başörtülü kadına alçak saldırı: "Daha fazla üremeyin geri zekalılar" sözleri sonrası tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Refika Beyza Yakargüneş isimli şahıs bebeğiyle yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'a başörtüsünü hedef alan hakaret ve nefret içerikli ifadeler kullandı. Yakargüneş, Altuntaş'ın bebeğini işaret ederek, "Daha fazla üremeyin", "Başındakiyle daha fazla üremeyin", "Yobazsınız", "Siz gibi kapalılar ürememeli" ve "Deliler hastanesine kapatılmalısınız, geri zekalılar" şeklinde sözler sarf etti. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da bebek arabasıyla yürüyen başörtülü kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli, "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Hakaret" ve "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından işlem başlatıldı.

OLAY 28 TEMMUZ'DA YAŞANDI

İddiaya göre olay, 28 Temmuz 2026'da Konya'da meydana geldi. Bebek arabasıyla yürüyen Aylin Altuntaş ile Refika Beyza Yakargüneş arasında tartışma çıktı.

Kaynak metindeki iddiaya göre Yakargüneş, bebeği işaret ederek, "Daha fazla üremeyin... Başındaki ile daha fazla üremeyin" ve "Yobazsınız, siz, kapalılar ürememeli, deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, şüpheliyi "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ile "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın diğer suçlamalar yönünden devam ettiği bildirildi.