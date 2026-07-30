Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girişlere izin verilmiyor.