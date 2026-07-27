Niğde'de feci kaza! Traktöre çarpan kamyonet alev aldı: 3 yaralı
Niğde-Kayseri kara yolunda traktöre arkadan çarpan kamyonet alev topuna döndü. Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürürken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Höyük mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne seyir halinde olan ve sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyonet, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı