Niğde'de feci kaza! Traktöre çarpan kamyonet alev aldı: 3 yaralı

Niğde-Kayseri kara yolunda traktöre arkadan çarpan kamyonet alev topuna döndü. Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürürken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.