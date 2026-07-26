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Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da arı sokan 29 yaşındaki Melih Ertekin yaşamını yitirdi. Saray ilçesinde fenalaşan Ertekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Saray ilçesinde hayvan besiciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, Güngörmez Mahallesi'nde arı sokması sonucu fenalaştı. Ertekin, yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ertekin, burada hayatını kaybetti.

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