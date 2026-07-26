Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da arı sokan 29 yaşındaki Melih Ertekin yaşamını yitirdi. Saray ilçesinde fenalaşan Ertekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.