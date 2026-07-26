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Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarsus'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Tarsus'ta trafiğe kapalı stabilize yolda kontrolden çıkan otomobil taşlara çarpıp takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Süheyla Nacakcı hayatını kaybetti,

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, Atalar Mahallesi'nde trafiğe kapalı stabilize tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (34) idaresindeki 35 AKK 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan taşlara çarpıp takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Nacakcı (22) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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