Mersin'de kahreden olay! Serinlemek için denize giren aileden 4 kişi boğularak can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 4 kişi sudan çıkarıldı, 1 kişiye ise ulaşılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kulak Mahallesi sahilinden denize giren aile, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

1 ÇOCUK KURTARILDI

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne, baba ve annenin kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

KAYIP YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında kayıp yeğenin naaşı denizden çıkarıldı. Yeğen Halil Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

4 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kulak Mahallesi'nde dün girdikleri denizde boğulan Zehra Öztürk (39) ile eşi Savaş Öztürk (42), kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) ve sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan yeğenleri Halil Öztürk'ün (16) cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına aile yakınları ile AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı namaz sonrası naaşlar, Sucular Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.