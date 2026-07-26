Bursa'da takla atan otomobil karşı şeride daldı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Şiddetli kazada iki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle İnegöl-Yenişehir kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.