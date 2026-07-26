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Kastamonu'da sağanak kabusa döndü! 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kastamonu'da sağanak kabusa döndü! 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, zemin katlarda yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı. 150'den fazla ev, iş yeri ve deponun sular altında kaldığı ilçede zemin katlarda yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilirken, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski bulunan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediKastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Cide ilçesinde 26 Temmuz saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.

Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor.

Su baskınlarının ardından ilçe merkezinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Cide'de 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, zemin katlarda yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildiCide'de 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, zemin katlarda yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmalara 84 personel katılırken, 7 vidanjör, 18 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 3 botun yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve araç kullanılıyor.

TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

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