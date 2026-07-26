Kastamonu'da sağanak kabusa döndü! 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı. 150'den fazla ev, iş yeri ve deponun sular altında kaldığı ilçede zemin katlarda yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edilirken, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski bulunan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.