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Adana'da kanlı gece! 3 kişi silahla öldürüldü: Şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Adana'da kanlı gece! 3 kişi silahla öldürüldü: Şüpheli gözaltında

Adana'nın Çukurova ilçesinde gece yarısı yaşanan silahlı saldırı kanlı bitti. Rüzgarlı Tepe mevkisinde araçla bölgeye gelen biri kadın 3 kişi, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde araçla geldikleri bölgede silahlı saldırıya uğrayan Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44) hayatını kaybetti. (İHA)Adana'nın Çukurova ilçesinde araçla geldikleri bölgede silahlı saldırıya uğrayan Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44) hayatını kaybetti. (İHA)

İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli O.A., suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)Olayın ardından kaçan şüpheli O.A., suç aleti olduğu değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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