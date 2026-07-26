Adana'da kanlı gece! 3 kişi silahla öldürüldü: Şüpheli gözaltında

Adana'nın Çukurova ilçesinde araçla geldikleri bölgede silahlı saldırıya uğrayan Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44) hayatını kaybetti. (İHA)

İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.