Şırnak'ta patpat faciası! Tarım aracı devrildi: 9 yaralı

Şırnak'ta akşam saatlerinde kontrolden çıkan "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İkizce-Kumçatı güzergahında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.