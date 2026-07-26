Şırnak'ta patpat faciası! Tarım aracı devrildi: 9 yaralı
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Şırnak'ta akşam saatlerinde kontrolden çıkan "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İkizce-Kumçatı güzergahında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şırnak'ta "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının karıştığı kaza korku dolu anlara sahne oldu. Merkeze bağlı İkizce-Kumçatı güzergahında seyir halindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
KONTROLDEN ÇIKTI, YOL KENARINA DEVRİLDİ
Kazada araçta bulunan Hacı A., Harun G., İsmail A., Musa B., Yusuf K., Muhammed Emin B., Gabar G., Ömer Faruk A. ve Yusuf K. yaralandı.
9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.