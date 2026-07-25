İstanbul'da sağanak! Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı'nı su bastı

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı da sular altında kaldı. Bu kapsamda yükselen su seviyesi, sokaktaki bazı kafe ve restoranların girişlerine kadar ulaştı.