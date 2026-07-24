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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yağışlar 100 kg üzerine çıkacak: Uzmandan fırtına ve dolu riski uyarısı

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Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yağışlar 100 kg üzerine çıkacak: Uzmandan fırtına ve dolu riski uyarısı

Türkiye hafta sonuna serin ve yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Kuzeyden gelen hava dalgası sıcaklıkları düşürürken Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda kuvvetli sağanak, fırtına, dolu, sel ve su baskını riskini artırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de yağışla birlikte sıcaklıkların kısa süreli gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de uyardı, işte bölge bölge hava durumu detayları…

25 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış, fırtına, gök gürültüsü, şimşek ve dolu riski bulunuyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, özellikle Batı Karadeniz'de sel ve su baskını riskinin yükseldiğini, yağış miktarının 100 kilogramın üzerine çıkabileceğini söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar kısa süreli düşerken yağışlı ve serin hava hafta sonu planlarını etkiliyor.

Meteoroloji uzmanı bugün ve hafta sonuna ilişkin beklenen hava durumu değerlendirmelerini A Haber canlı yayında aktardı. (Foto: A Haber)Meteoroloji uzmanı bugün ve hafta sonuna ilişkin beklenen hava durumu değerlendirmelerini A Haber canlı yayında aktardı. (Foto: A Haber)

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yağışların etkili olduğunu belirtti. İç Anadolu'da da yağış geçişlerinin görüldüğünü söyleyen Tek, İstanbul'da yağışın öğleden sonra hafif geçişler şeklinde başlayabileceğini kaydetti.

HAFTA SONU HAVA DEĞİŞİYOR: SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK

Yurdun güneyinde sıcaklıkların geçen haftaki seviyelerin altında kaldığını ancak birçok noktada 30 derecenin üzerine çıktığını anlatan Tek, Güneydoğu Anadolu ile İzmir çevresinde sıcaklığın 30-35 derece aralığında seyrettiğini bildirdi.

Serin havanın 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece Ege Bölgesi'nden giriş yapacağını belirten Tek, sistemin daha sonra kuzeyden iç kesimlere doğru ilerlediğini söyledi.

Batı Karadeniz’de yoğunlaşan kuvvetli yağışlar Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevresine uzanırken gök gürültüsü, fırtına ve dolu riski de bulunuyor. (Foto: A Haber)Batı Karadeniz’de yoğunlaşan kuvvetli yağışlar Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevresine uzanırken gök gürültüsü, fırtına ve dolu riski de bulunuyor. (Foto: A Haber)

KUVVETLİ YAĞIŞ MARMARA'NIN DOĞUSUNA UZANIYOR

Hafta sonuna ilişkin hava haritasını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi, Batı Karadeniz'in sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağış görüldüğünü, sistemin öğleden sonra bölgenin iç kesimlerine ilerlediğini söyledi.

Kuzeyli hava akımlarının etkisiyle fırtına oluştuğunu belirten Tek; gök gürültüsü, şimşek ve dolu riskinin de bulunduğunu kaydetti.

Kuzeyden gelen soğuk havanın özellikle Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz üzerinde yoğunlaştığını anlatan Tek, en fazla etkilenen bölgenin Batı Karadeniz olduğunu vurguladı.

Kuvvetli yağışların Marmara'nın doğusuna da ulaştığını belirten Tek, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevresinde yağışın etkisini artırdığını söyledi.

Batı Karadeniz’de metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aşma ihtimali, bölgede ani sel ve su baskını tehlikesini güçlendiriyor. (Foto: AA)Batı Karadeniz’de metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aşma ihtimali, bölgede ani sel ve su baskını tehlikesini güçlendiriyor. (Foto: AA)

YAĞIŞ MİKTARI 100 KİLOGRAMI AŞABİLİR

Batı Karadeniz'deki yağış miktarına ilişkin değerlendirmede bulunan Adil Tek, "Yağışların 100 kilogramın üzerine çıkma riski bulunuyor. Bu oldukça yüksek bir yağış" sözleriyle sel ve su baskını tehlikesinin boyutuna işaret etti.

Tek, yağışlı sistemin ardından sıcaklıkların yeniden yükseldiğini ancak Türkiye'de yaz mevsiminin görece serin seyrini korumasını beklediğini belirtti. Avrupa'nın ise 27 Temmuz haftasında yeniden sıcak hava dalgalarının etkisine girdiğini söyledi.

Marmara Bölgesi’nde öğleden sonra başlayan yağışların gece saatlerinde etkisini artırması, doğu kesimlerde ise kuvvetli sağanak ve rüzgar görülmesi bekleniyor. (Foto: İHA)Marmara Bölgesi’nde öğleden sonra başlayan yağışların gece saatlerinde etkisini artırması, doğu kesimlerde ise kuvvetli sağanak ve rüzgar görülmesi bekleniyor. (Foto: İHA)

MARMARA'DA YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE KUVVETLENECEK

Marmara Bölgesi'nde günün ilk bölümünde açık ve parçalı bulutlu havanın hakim olduğunu belirten Adil Tek, Edirne, Çanakkale ve Trakya çevresindeki yağışların öğleden sonra başlayarak akşam ve gece saatlerinde etkisini artırdığını bildirdi.

İstanbul'da öğleden sonra hafif bir yağış geçişi görülebileceğini söyleyen Tek, akşam saatlerinde bulutluluğun arttığını ve asıl etkili yağışın gece başladığını kaydetti.

Kentte 24 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklığın 23 derece olduğunu belirten uzman, gece sıcaklığının 16 dereceye kadar düşebileceğini söyledi. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 20-21 derece seviyelerinde kaldığını, kuzeyli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olduğunu dile getirdi.

Meteoroloji uzmanı açıklamasında "Diyeceğiz ki, 'Ya bu yaz günü biz kışımı yaşıyoruz? Böyle hava olur mu?'" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da gece saatlerinde kuvvetlenen yağışın pazar sabahı da sürmesi, öğleden sonra ise havanın kademeli olarak açılması öngörülüyor. (Foto: A Haber)İstanbul’da gece saatlerinde kuvvetlenen yağışın pazar sabahı da sürmesi, öğleden sonra ise havanın kademeli olarak açılması öngörülüyor. (Foto: A Haber)

İSTANBUL'DA PAZAR SABAHI YAĞIŞ DEVAM EDECEK

İstanbul'da 26 Temmuz Pazar sabahı da yağış görüldüğünü belirten Tek, öğleden sonra havanın açılmaya başladığını söyledi. Poyrazın etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Tek, sıcaklıkların 27 Temmuz haftasında yeniden yükseldiğini bildirdi.

Daha önce İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgara da değinen uzman, yağış sisteminin kentin kuzeyinden geçtiğini, güney ilçelerinde ise sistemi oluşturan mekanizmaya bağlı kuvvetli rüzgar meydana geldiğini anlattı.

Rüzgar hızının saatte 80-90 kilometreye kadar çıktığını belirten Tek, kuvvetli etkinin yaklaşık 10-15 dakika sürdüğü bilgisini verdi.

EGE'DE SICAKLIKLAR 31 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların genel olarak 33-34 derece seviyelerinde bulunduğunu belirten Adil Tek, Aydın'da sıcak havanın sürdüğünü söyledi.

Bölgede cuma günü yağış görülmediğini ancak 25 Temmuz Cumartesi günü yağışlı havanın etkisini gösterdiğini kaydeden uzman, İzmir'de yağışın gece saatlerinden itibaren başlayacağını bildirdi.

İzmir'de daha önce 37-38 dereceye ulaşan sıcaklıkların yağışlı sistemle birlikte 31-32 derece seviyelerine gerilediğini belirten Tek, Ege'nin iç kesimlerinde de cumartesi ve takip eden günlerde yağış görüldüğünü açıkladı.

Akdeniz Bölgesi’nde yağışlar kıyılardan çok iç kesimler ile Toroslar çevresinde görülürken sahil şeridinde daha sınırlı bir etki bekleniyor. (Foto: İHA)Akdeniz Bölgesi’nde yağışlar kıyılardan çok iç kesimler ile Toroslar çevresinde görülürken sahil şeridinde daha sınırlı bir etki bekleniyor. (Foto: İHA)

AKDENİZ'DE YAĞIŞ TOROSLARDA YOĞUNLAŞIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde 24 Temmuz Cuma günü yağışın özellikle iç kesimler ve Toroslar çevresinde etkili olduğunu söyleyen Tek, kıyı kesimlerde yağış bulunmadığını belirtti.

Yağışların 25 Temmuz Cumartesi günü de bölgenin iç kesimlerinde görüldüğünü kaydeden uzman, sıcaklıkların serin hava dalgasıyla birlikte düşüş gösterdiğini söyledi.

Antalya'daki yağışın daha çok iç kesimler ile Toroslar yönünde etkili olduğunu anlatan meteoroloji mühendisi, sıcaklıkların cumartesi günü gerilediğini ancak sonraki günlerde yeniden 37 dereceye kadar çıktığını bildirdi.

ANKARA ÜÇ GÜN BOYUNCA YAĞIŞ ALACAK

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların kuzey ve güney kesimlerde etkili olduğunu belirten Adil Tek, Karaman ve Niğde çevresinde yağışın diğer kentlere göre daha sınırlı kaldığını söyledi.

Ankara'da yağışın bugün akşam saatleri itibarıyla başlayacağını kaydeden Tek, başkentte cumartesi ve pazar günleri yağışlı havanın sürdüğünü bildirdi.

Sıcaklığın 22 derece seviyesine kadar gerilediğini belirterek, yaz mevsimine göre düşük kalan değerlerin üşüme hissini artırdığını söyledi. Serin havanın iki ila üç gün etkili olduğunu aktaran uzman, ilerleyen günlerde sıcaklıkların yeniden yükseldiğini kaydetti.

Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak nedeniyle sel, taşkın ve su baskını riski artarken özellikle daha önce afet yaşanan bölgelerde tedbirli olunması gerekiyor. (Foto: A Haber)Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak nedeniyle sel, taşkın ve su baskını riski artarken özellikle daha önce afet yaşanan bölgelerde tedbirli olunması gerekiyor. (Foto: A Haber)

BATI KARADENİZ'DE SEL RİSKİNE DİKKAT

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların etkili olduğunu belirten Tek, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevresinde yerel yağışların devam ettiğini söyledi.

Asıl riskin 25 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz'de ortaya çıktığını vurgulayan Tek, sıcaklıkların hızla düştüğünü ve sel ile su baskını ihtimalinin yükseldiğini bildirdi. Özellikle geçmiş yıllarda sel yaşanan bölgelerde yeniden taşkın oluşma riskinin yüksek göründüğünün altını çizdi.

Kuzeyden gelen serin hava Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümüne ulaşmazken Ardahan ve Kars çevresinde yerel yağışlar görülüyor. (Foto: A Haber)Kuzeyden gelen serin hava Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümüne ulaşmazken Ardahan ve Kars çevresinde yerel yağışlar görülüyor. (Foto: A Haber)

SOĞUK HAVA GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU'YA FAZLA İLERLEMİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan ve Kars çevresinde yağış görüldüğünü belirten Adil Tek, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis'te sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığını söyledi. Elazığ'da sıcak havanın sürdüğünü, Erzurum'da ise parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olduğunu kaydetti.

Kuzeyden gelen soğuk sistemin Doğu Anadolu'ya fazla ilerlemediğini anlatan Tek, serin ve yağışlı havanın daha çok Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde etkili olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülmediğini söyleyen Tek, Basra üzerinden gelen sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü kaydetti. Bölgede 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların kısa süreli olarak 36 derece seviyelerine gerilediğini ancak daha sonra yeniden yükseldiğini bildirdi.

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