Akdeniz Bölgesi’nde yağışlar kıyılardan çok iç kesimler ile Toroslar çevresinde görülürken sahil şeridinde daha sınırlı bir etki bekleniyor. (Foto: İHA)

AKDENİZ'DE YAĞIŞ TOROSLARDA YOĞUNLAŞIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde 24 Temmuz Cuma günü yağışın özellikle iç kesimler ve Toroslar çevresinde etkili olduğunu söyleyen Tek, kıyı kesimlerde yağış bulunmadığını belirtti.

Yağışların 25 Temmuz Cumartesi günü de bölgenin iç kesimlerinde görüldüğünü kaydeden uzman, sıcaklıkların serin hava dalgasıyla birlikte düşüş gösterdiğini söyledi.

Antalya'daki yağışın daha çok iç kesimler ile Toroslar yönünde etkili olduğunu anlatan meteoroloji mühendisi, sıcaklıkların cumartesi günü gerilediğini ancak sonraki günlerde yeniden 37 dereceye kadar çıktığını bildirdi.

ANKARA ÜÇ GÜN BOYUNCA YAĞIŞ ALACAK

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların kuzey ve güney kesimlerde etkili olduğunu belirten Adil Tek, Karaman ve Niğde çevresinde yağışın diğer kentlere göre daha sınırlı kaldığını söyledi.

Ankara'da yağışın bugün akşam saatleri itibarıyla başlayacağını kaydeden Tek, başkentte cumartesi ve pazar günleri yağışlı havanın sürdüğünü bildirdi.

Sıcaklığın 22 derece seviyesine kadar gerilediğini belirterek, yaz mevsimine göre düşük kalan değerlerin üşüme hissini artırdığını söyledi. Serin havanın iki ila üç gün etkili olduğunu aktaran uzman, ilerleyen günlerde sıcaklıkların yeniden yükseldiğini kaydetti.