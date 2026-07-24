Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yağışlar 100 kg üzerine çıkacak: Uzmandan fırtına ve dolu riski uyarısı
Türkiye hafta sonuna serin ve yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Kuzeyden gelen hava dalgası sıcaklıkları düşürürken Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda kuvvetli sağanak, fırtına, dolu, sel ve su baskını riskini artırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de yağışla birlikte sıcaklıkların kısa süreli gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de uyardı, işte bölge bölge hava durumu detayları…
25 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış, fırtına, gök gürültüsü, şimşek ve dolu riski bulunuyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, özellikle Batı Karadeniz'de sel ve su baskını riskinin yükseldiğini, yağış miktarının 100 kilogramın üzerine çıkabileceğini söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar kısa süreli düşerken yağışlı ve serin hava hafta sonu planlarını etkiliyor.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yağışların etkili olduğunu belirtti. İç Anadolu'da da yağış geçişlerinin görüldüğünü söyleyen Tek, İstanbul'da yağışın öğleden sonra hafif geçişler şeklinde başlayabileceğini kaydetti.
Yurdun güneyinde sıcaklıkların geçen haftaki seviyelerin altında kaldığını ancak birçok noktada 30 derecenin üzerine çıktığını anlatan Tek, Güneydoğu Anadolu ile İzmir çevresinde sıcaklığın 30-35 derece aralığında seyrettiğini bildirdi.
Serin havanın 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece Ege Bölgesi'nden giriş yapacağını belirten Tek, sistemin daha sonra kuzeyden iç kesimlere doğru ilerlediğini söyledi.
KUVVETLİ YAĞIŞ MARMARA'NIN DOĞUSUNA UZANIYOR
Hafta sonuna ilişkin hava haritasını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi, Batı Karadeniz'in sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağış görüldüğünü, sistemin öğleden sonra bölgenin iç kesimlerine ilerlediğini söyledi.
Kuzeyli hava akımlarının etkisiyle fırtına oluştuğunu belirten Tek; gök gürültüsü, şimşek ve dolu riskinin de bulunduğunu kaydetti.
Kuzeyden gelen soğuk havanın özellikle Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz üzerinde yoğunlaştığını anlatan Tek, en fazla etkilenen bölgenin Batı Karadeniz olduğunu vurguladı.
Kuvvetli yağışların Marmara'nın doğusuna da ulaştığını belirten Tek, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevresinde yağışın etkisini artırdığını söyledi.