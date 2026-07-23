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Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin TL'ye hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin. Taşınabilir evimize tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.