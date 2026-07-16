Camide hırsızlık kamerada! Kur'an kursu için biriken iki aylık bağış saniyeler içinde çalındı

Fotoğraf-İHA

"ONUN YÜZÜNDEN ZOR DURUMA DÜŞTÜK"

Şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, hırsıza tepki göstererek "Burada Kur'an kursu yaptırıyoruz. Kur'an kursunun geçen seneki paralarından, bizim borçlarımız vardı. Borçlarımızı ödemek için hatır çeki kestirdik. Hatır çekini ödemek için de caminin içindeki Kur'an kursuna ait, kendi camimize ait olan kutuyu iki aydır açmadık. Bu bizim kestirdiğimiz çek 74 bin lira, 74 bin lirayı ödemek için kutuyu açmadık ama bu sabah 7-7.30 arasında olan hırsızlık olayında hepsi gitmiştir. Allah kahretsin, hiç sorun yok ama yani çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramız açılınca da adama diyemeyiz ki bize yardım et bir daha. Onun için çok zor duruma düştük" dedi.