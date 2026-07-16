Camide hırsızlık kamerada! Kur'an kursu için biriken iki aylık bağış saniyeler içinde çalındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ibadete açık olan bir camide yaşanan hırsızlık pes dedirtti. Şüpheli, sokaktan aldığı kaldırım taşıyla yardım kutusunun kilitlerini kırarak yaklaşık 100 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yokuşlar Camii'nde meydana geldi. Camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra rahat tavırlarla içeride dolaşmaya başladı.
KALDIRIM TAŞIYLA KUMBARAYI KIRDI
Bir süre camiyi inceleyen şahıs, yardım kutusunun başına geldi. Kutunun üzerindeki iki kilidi açamayan şüpheli, camiden çıkarak sokakta kaldırım taşı aradı. Bulduğu taşı alarak yeniden camiye giren zanlı, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurdu.
100 BİN TL'Yİ ÇALIP KAÇTI
Kilitleri kırmayı başaran şüpheli, kutuda bulunan yaklaşık iki aylık bağışlardan oluşan 100 bin lirayı, camide bulduğu bir poşete doldurarak olay yerinden uzaklaştı.
Sabah namazının ardından camiye gelen imam ve dernek yöneticileri yardım kutusunun kırıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı.