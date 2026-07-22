İstanbul'un Şişli ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Irak uyruklu Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğun sonunda uygulamada görünen ücret ile taksimetrede yazan tutarın farklı olması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE IRAKLI KADIN DOKTOR İLE TAKSİCİ ARASINDA ÜCRET TARTIŞMASI

Kadın doktor, uygulamada yolculuk ücretinin 1.686 lira olarak göründüğünü, evine ulaştığında ise taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını belirterek ücrete itiraz etti. Bunun üzerine taksi şoförü Enver P. ile tartışma yaşandı.

KADIN DOKTOR ÇANTASININ ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Doktorun iddiasına göre taksi şoförü, sitenin önünden ayrılarak aracı yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Polis ekiplerini aramasının ardından duran araçta şoförün, doktorun çantasını alıp ön koltuğa koyduğu ve "Sen kaçarsın diye aldım" dediği öne sürüldü.

Kadın doktor, çantasını almaya çalışmasına rağmen buna engel olunduğunu da iddia etti.