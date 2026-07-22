Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede görev yapan Iraklı kadın doktor ile mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksinin şoförü arasında ücret anlaşmazlığı yaşandı. Kadın doktor, kendisinin yaklaşık 500 metre ileriye götürüldüğünü, çantasının alındığını ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olurken, olay anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Irak uyruklu Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğun sonunda uygulamada görünen ücret ile taksimetrede yazan tutarın farklı olması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
BEYLİKDÜZÜ'NDE IRAKLI KADIN DOKTOR İLE TAKSİCİ ARASINDA ÜCRET TARTIŞMASI
Kadın doktor, uygulamada yolculuk ücretinin 1.686 lira olarak göründüğünü, evine ulaştığında ise taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını belirterek ücrete itiraz etti. Bunun üzerine taksi şoförü Enver P. ile tartışma yaşandı.
KADIN DOKTOR ÇANTASININ ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Doktorun iddiasına göre taksi şoförü, sitenin önünden ayrılarak aracı yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Polis ekiplerini aramasının ardından duran araçta şoförün, doktorun çantasını alıp ön koltuğa koyduğu ve "Sen kaçarsın diye aldım" dediği öne sürüldü.
Kadın doktor, çantasını almaya çalışmasına rağmen buna engel olunduğunu da iddia etti.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN TARTIŞMA
Olay sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına da kaydedildi. Görüntülerde taksi şoförü, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun" ifadelerini kullanıyor.
Iraklı kadın doktor ise çevrede bulunanlardan "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" diyerek yardım istiyor.