CANLI YAYIN

Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede görev yapan Iraklı kadın doktor ile mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksinin şoförü arasında ücret anlaşmazlığı yaşandı. Kadın doktor, kendisinin yaklaşık 500 metre ileriye götürüldüğünü, çantasının alındığını ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olurken, olay anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Irak uyruklu Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğun sonunda uygulamada görünen ücret ile taksimetrede yazan tutarın farklı olması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu - 1

BEYLİKDÜZÜ'NDE IRAKLI KADIN DOKTOR İLE TAKSİCİ ARASINDA ÜCRET TARTIŞMASI

Kadın doktor, uygulamada yolculuk ücretinin 1.686 lira olarak göründüğünü, evine ulaştığında ise taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını belirterek ücrete itiraz etti. Bunun üzerine taksi şoförü Enver P. ile tartışma yaşandı.

IRAKLI DOKTOR İLE TAKSİCİ ARASINDA ÜCRET KRİZİ! ŞİKÂYETÇİ OLDU

KADIN DOKTOR ÇANTASININ ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Doktorun iddiasına göre taksi şoförü, sitenin önünden ayrılarak aracı yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Polis ekiplerini aramasının ardından duran araçta şoförün, doktorun çantasını alıp ön koltuğa koyduğu ve "Sen kaçarsın diye aldım" dediği öne sürüldü.

Kadın doktor, çantasını almaya çalışmasına rağmen buna engel olunduğunu da iddia etti.

Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu - 2

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN TARTIŞMA

Olay sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına da kaydedildi. Görüntülerde taksi şoförü, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun" ifadelerini kullanıyor.

Iraklı kadın doktor ise çevrede bulunanlardan "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" diyerek yardım istiyor.

Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu - 3

DOKTOR TEHDİT VE HAKARET İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Alyaa Shallal Nayef A., polis ekiplerini beklediği sırada taksi şoförünün fiziksel temasta bulunduğunu, hakaret ettiğini ve "Senden daha fazla para alacağım" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çantayı eksiksiz şekilde teslim ettiği belirtilirken, kadın doktorun taksi şoförü Enver P. hakkında "Güveni kötüye kullanma", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlamalarıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde taksi ücreti tartışması karakolluk oldu - 4

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beylikdüzü'nde yaşanan olayla ilgili adli soruşturma sürerken, tarafların iddialarının soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın