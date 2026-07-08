Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup öldürdü
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan 60 yaşındaki Emine D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından dün silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
TUTUKLANDI
Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün eşi Ahmet D'nin (67) silahla yaraladığı Emine D. (60), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Ahmet D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet D. ile Emine D, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışmış, kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırılmıştı.