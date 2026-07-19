Düğün yemeği kabusa döndü! 15 kişi soluğu hastanede aldı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere ikram edilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 15 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ikram edilen yemeklerden alınan numuneler laboratuvar analizine gönderildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen bir düğünde davetlilere ikram edilen tavuklu pilavın ardından 15 kişi rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan vatandaşlar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
15 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Edinilen bilgiye göre Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin tüketilmesinin ardından gece ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan vatandaşlar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastaneye benzer şikayetlerle gelen kişilerin aynı düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettiklerinin belirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde olaydan toplam 15 kişinin etkilendiği tespit edilirken, 11 kişinin tedavisinin Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
YEMEK NUMUNELERİ İNCELENECEK
Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. İkram edilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvarda inceleneceği belirtilirken, yapılacak analizlerin ardından vatandaşların rahatsızlanmasına neyin sebep olduğu netlik kazanacak.