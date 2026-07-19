Başından vurulmuş bulundu! Sır mektup: "Size kan parası olsun"
Kağıthane'de yakınlarının iki gündür haber alamadığı şirket müdürü Muharrem Özkul (47), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İtfaiyenin açtığı kapının ardından eve giren ekipler, Özkul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, eski eşi ve kayınvalidesine hitaben yazıldığı değerlendirilen bir not bulundu. Notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin; gözün doysun. Size kan parası olsun" ifadeleri yer aldı.
Kağıthane'de yakınlarının 2 gündür haber alamadığı, bir şirkette müdür olan Muharrem Özkul (47), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
YAKINLARI ESKİ EŞİNE ULAŞTI
Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışında yaşayan yakınları 2 gündür haber alamadıkları Muharrem Özkul'un, 1 çocuğunun annesi olan eski eşi Hanife Ç.'ye (46) ulaştı. Bunun üzerine Hanife Ç., Özkul'un yaşadığı eve giderek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAPIYI İTFAİYE AÇTI! BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU
İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri, Muharrem Özkul'u salondaki kanepede sırtüstü hareketsiz yatar halde buldu. Sağ elinde tabanca bulunan Özkul'un başının sağ kısmından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özkul'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
EVDE NOT BULUNDU; 'BURADA KEFEN PARAM VAR'
Evde yapılan incelemelerde, Özkul'un ailesiyle çekilen fotoğrafların yanı sıra, 1 ay önce boşandığı ikinci eşi eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı bir not bulundu. Notta, "Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin gözün doysun. Size kan parası olsun" cümlelerinin yer aldığı görüldü.
ESKİ İKİ EŞİNDEN DE 1 ÇOCUĞU VAR
Daha önce karaciğer nakli olan Özkul'un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul'un, eski eşi Hanife Ç.'den 1, 1 ay önce boşandığı eşi Senem P.'den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.