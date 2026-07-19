Başından vurulmuş bulundu! Sır mektup: "Size kan parası olsun"

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışında yaşayan yakınları 2 gündür haber alamadıkları Muharrem Özkul'un, 1 çocuğunun annesi olan eski eşi Hanife Ç.'ye (46) ulaştı. Bunun üzerine Hanife Ç., Özkul'un yaşadığı eve giderek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVDE NOT BULUNDU; 'BURADA KEFEN PARAM VAR'

Evde yapılan incelemelerde, Özkul'un ailesiyle çekilen fotoğrafların yanı sıra, 1 ay önce boşandığı ikinci eşi eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı bir not bulundu. Notta, "Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin gözün doysun. Size kan parası olsun" cümlelerinin yer aldığı görüldü.

ESKİ İKİ EŞİNDEN DE 1 ÇOCUĞU VAR

Daha önce karaciğer nakli olan Özkul'un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul'un, eski eşi Hanife Ç.'den 1, 1 ay önce boşandığı eşi Senem P.'den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.