Terörün gölgesinden şenliğe! Başkan Erdoğan Hakkarili kadınlarla görüştü

Hakkari'nin eşsiz doğasında düzenlenen Yayla Şenliği, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının simgesi oldu. Bir dönem terörle anılan yaylalarda bugün halaylar çekilip zılgıtlar yükselirken, şenliğe katılan kadınlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon sürpriziyle büyük sevinç yaşadı.

Hakkari'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ʺKadın Şenliğiʺ düzenlendi (AA)

Başkan Erdoğan'ın selamına hep bir ağızdan "Aleykümselam" diyerek karşılık veren şenlikteki kadınlar, büyük bir mutluluk yaşadı. Görüşmenin devamında kadınlara çalışmalarında muvaffakiyet dileyen Başkan Erdoğan, "Başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah." sözlerini kaydetti. Bu dua karşısında duygulanan şenlikteki kadınlar ise, "Allah razı olsun. Allah razı olsun Sayın Başkanım." diyerek şükranlarını dile getirdi.

"BUGÜN ARTIK BU YAYLALARDA TERÖR KONUŞULMUYOR"

Şenlik alanındaki atmosferi ve duyulan minneti dile getiren bir kadın, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor. Terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde efendim, hamdolsun kadınlar kadın şenliğimizde zılgıtlarla halaylarını çektiler." sözleriyle bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının önemine dikkat çekti.

Duydukları karşısında memnuniyetini dile getiren Başkan Erdoğan, "Maşallah." diyerek karşılık verirken, konuşan kadın ise, "Allah razı olsun sizlerden efendim. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI DAVET

Başkan Erdoğan'ı Hakkari'nin eşsiz yaylalarında ağırlama arzusunu dile getiren başka bir kadın, "En kısa zamanda sizleri de bekleriz Sayın Cumhurbaşkanım. Çok heyecanlandık." ifadelerini kullandı.

Bu samimi davete kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, "İnşallah, inşallah." sözleriyle karşılık verdi. Bunun üzerine konuşan kadın, "İnşallah. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun." diyerek görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Telefon görüşmesinin sonunda Hakkari'nin dört bir yanından gelen kadınlar, kararlılıklarını ve desteklerini hep bir ağızdan attıkları sloganlarla ortaya koydu. Şenlik alanındaki kadınlar, "Terörsüz Türkiye kadınların gücü! Hakkari burada! Reis'inin yanında!" sloganlarıyla Hakkari'de sağlanan huzur ve güven ortamının devamına yönelik desteklerini tüm Türkiye'ye ilan etti.