Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın!

Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonu alevlere teslim oldu. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.