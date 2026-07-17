Baraj gölünde kaybolan Arda’dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Arda İpek, suda kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Arda İpek'ten acı haber geldi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu İpek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kovancılar ilçesine bağlı Muratbağı köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren baba, oğlu Arda İpek ve yanlarındaki bir kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Baba ile yanındaki kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Arda İpek suda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Arda İpek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Arda İpek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.