Kültür Yolu Festivali Konya'da! Tarihi miras vatandaşla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'nın binlerce yıllık tarihini, köklü medeniyet birikimini ve manevi değerlerini kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Konya'nın, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin evrensel hoşgörü ve insanlık mirasının yaşatıldığı kadim bir şehir olmasının yanı sıra, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden Çatalhöyük gibi dünya mirası değerleriyle medeniyet tarihinin en önemli duraklarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, festival boyunca gerçekleştirilecek konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla Konya'nın tarihsel, kültürel ve manevi zenginliğinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

FESTİVAL AKŞAMLARI YILDIZ İSİMLERLE RENKLENECEK

Festival kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge Konyalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında konserlerin yanı sıra "Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda Opera Anadolu'da" konseri, Semâ Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği Dinletisi, "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" programı ve "Ölümüne Cinayet" tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak.

KONYA'NIN KÖKLÜ LEZZETLERİ FESTİVAL SOFRALARINDA YERİNİ ALACAK

Konya, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan 53 Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar ve yerel işletmeler, Konya mutfağının özgün lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerine yayılan gastronomi rotası; kentin mutfak mirasını sürdürülebilir biçimde tanıtmayı, yerel işletmelere görünürlük kazandırmayı ve ziyaretçilere kapsamlı bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Konya Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi olarak MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu yer alırken; Şef Eren Kaşıkçı, Şef Yılmaz Seçim, Şef Beyza Huri Aydın ile gastronomi yazarı Ebru Erke de festivalin konukları arasında bulunacak. Konuk isimler, 18-19 Temmuz tarihlerinde festivali yerinde deneyimleyerek Lezzet Noktalarını ziyaret edecek ve Konya'nın gastronomi mirasını yakından keşfedecek.

Selçuklu'dan günümüze uzanan şehir kültürü ve Orta Anadolu'nun köklü tarım geleneğiyle şekillenen Konya mutfağı; sade malzemeleri özenli pişirme teknikleriyle buluşturan özgün yapısıyla öne çıkıyor. Etli ekmekten fırın kebabına, bamya çorbasından tiride, Mevlana şekerinden höşmerime uzanan zengin lezzet yelpazesi, festival boyunca gastronomi tutkunlarını Konya'nın yüzyıllara dayanan mutfak kültürüyle buluşturacak.