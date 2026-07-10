Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılmasının 6'ncı yılında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımında kutlu emanetin aslına uygun şekilde geleceğe taşındığını vurgulayan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy, bu paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirtti.

"FETHİN SEMBOLÜ AYASOFYA"

Ayasofya'nın "fethin sembolü" olduğuna işaret eden Ersoy, şu ifadeleri aktardı;

"Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti Ayasofya'da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."