İzmir Torbalı'da orman yangını: Alevler kısmen kontrol altında

Yangının son durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaşan A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Hemen iyi haberi verelim; kısmen kontrol altında, tehlike geçti şu anda o Torbalı'da çıkan yangında. Şimdi yangın, Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz nedeni belli değil. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı Merve. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan, organize sanayi bölgesi var çünkü Torbalı'da, oradaki sanayideki bazı iş yerleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Sefer Ayçe , "Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler helikopter, uçak ve arazözlerle yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan kapsamlı bir çalışma başlattı. Özellikle hava çalışmaları etkili oldu. Bölgede şu anda soğutma çalışmaları, aynı zamanda hem de yangının birçok alevli noktasının olan bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor." sözleriyle müdahale sürecini aktardı.

(Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"3-4 GÜN OLDUKÇA TEHLİKELİ"

Hava sıcaklıkları ve düşük nem oranına karşı uyarılarda bulunan Sefer Ayçe, "Bu arada tabii ki bu yangınlar, şunu da belirtmek istiyorum; Ege Bölgesi'nde nem düştü. Buradan seyircilerimizi uyaralım. 37-38 derecelik bir sıcaklık var. Nemin de düştüğü günleri yaşıyoruz, çok tehlikeli günleri yaşıyoruz. 3-4 gün oldukça tehlikeli, bunu da belirtelim. Rüzgarın da, temmuz rüzgarları da başladı. Temmuz rüzgarlarının da başlamasıyla en ufacık bir kıvılcım orman yangınlarına sebep olabiliyor. Çünkü günde 3-4 yangın çıkabiliyor. Bugün de bu İzmir'deki ikinci yangındı. Sabah saatlerinde bir Bornova'da yangın vardı. O yangın da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla sonlandırıldı." dedi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Torbalı'daki son duruma dair temkinli konuşan Ayçe, "Şimdi bugünkü de Torbalı'daki de Merve, şu anda da sonlandırılmış, sonuna doğru gidiyor. Ama dediğimiz gibi buradan uyaralım bütün vatandaşlarımızı; en ufacık bir kıvılcım orman yangınlarına, özellikle bugünlerde, sebep olabiliyor." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.