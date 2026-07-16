Ego otobüsünün dehşet anları kamerada! İş yerine böyle daldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün yol kenarındaki telefon trafosuna çarptıktan sonra bir iş yerine daldığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyük paniğe neden olan kazada otobüsün hızla iş yerine girdiği anlar saniye saniye kaydedildi.