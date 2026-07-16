Ego otobüsünün dehşet anları kamerada! İş yerine böyle daldı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün yol kenarındaki telefon trafosuna çarptıktan sonra bir iş yerine daldığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyük paniğe neden olan kazada otobüsün hızla iş yerine girdiği anlar saniye saniye kaydedildi.
Kontrolden çıkan EGO otobüsünün neden olduğu korku dolu anlara ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Mamak ilçesi Mamak Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs önce yol kenarındaki telefon trafosuna çarptı, ardından bir iş yerine girdi.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, EGO otobüsünün kontrolden çıkarak hızla iş yerine daldığı anlar net şekilde görüldü. Kazanın yaşandığı sırada çevrede büyük panik yaşanırken, çarpmanın şiddeti kameralara da yansıdı.
7 KİŞİ YARALANDI, 4 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada 7 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören 4 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.