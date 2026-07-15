Konya'da kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı: Anne ve kızı öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde kontrolden çıkan taksi, park halindeki araca çarptıktan sonra kaldırıma savruldu. Kazada kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ile kızı Ercin Öz (13) yaşamını yitirdi.

Konya'da kaldırımda yürürken taksinin çarptığı Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz (13) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K., (30) hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K.'nin kontrolünü yitirdiği 42 TT 154 plakalı taksi, park halindeki bir araca ardından kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ercin Öz'e çarptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, anne ve kızın öldüğünü belirledi. Yaralanan taksinin şoförü Hasan K. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.