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İstanbul'da 15 Temmuz düzenlemesi: Trafiğe kapalı yollar ve saatler açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da 15 Temmuz düzenlemesi: Trafiğe kapalı yollar ve saatler açıklandı

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek anma koşusu nedeniyle Beşiktaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı ve Üsküdar'da birçok yol 15 Temmuz günü saat 03.00-15.00 arasında araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması istendi.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentin önemli ulaşım noktalarında geçici trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanan yolları ve alternatif güzergahları önceden planlamaları çağrısında bulundu.

Trafik tedbirleri 15 Temmuz günü saat 03.00'te başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)Trafik tedbirleri 15 Temmuz günü saat 03.00'te başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

KAPANIŞLAR SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre, trafik tedbirleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü uygulanacak. Açıklamada, anma koşusu nedeniyle bazı yolların saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, etkinlik süresince trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağını belirterek sürücülerin yolculuklarını buna göre planlamalarını istedi.

Beşiktaş'ta birçok kritik bağlantı yolu ulaşıma kapatılacak. (Fotoğraf: A Haber)Beşiktaş'ta birçok kritik bağlantı yolu ulaşıma kapatılacak. (Fotoğraf: A Haber)

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Koşu programı kapsamında Beşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapalı olacak:

  • Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
  • Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
  • Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
  • Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
  • Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey katılımı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında trafik durdurulacak. (Fotoğraf: AA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında trafik durdurulacak. (Fotoğraf: AA)

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAĞLANTILARINDA KISITLAMA

Trafik düzenlemesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bağlantı noktaları da geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Kapanacak noktalar şöyle:

  • D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi
  • D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi

Üsküdar'da köprü bağlantı noktalarında trafik kısıtlaması yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Üsküdar'da köprü bağlantı noktalarında trafik kısıtlaması yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

ÜSKÜDAR'DA KAPATILACAK YOLLAR

Üsküdar ilçesinde de köprü bağlantıları başta olmak üzere çeşitli noktalarda trafik akışı durdurulacak.

Kapatılacak güzergahlar şunlar:

  • Beylerbeyi Köprü Katılım
  • Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
  • Altunizade Kavşağı
  • Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

Sürücülerin yolculuk öncesinde güzergahlarını kontrol etmeleri öneriliyor. (Fotoğraf: A Haber)Sürücülerin yolculuk öncesinde güzergahlarını kontrol etmeleri öneriliyor. (Fotoğraf: A Haber)

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK

Emniyet ekipleri, kapanan yollar nedeniyle bölgede trafik yönlendirmesi yapacak. Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, yoğunluk yaşanmaması için alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Özellikle köprü geçişlerini kullanacak sürücülerin, belirtilen saat aralığında oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiye edildi.

15 Temmuz kapsamında metrobüs seferlerinde de değişiklikler yapılacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)15 Temmuz kapsamında metrobüs seferlerinde de değişiklikler yapılacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

METROBÜS SEFERLERİNDE 15 TEMMUZ DÜZENLEMESİ

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici güzergah değişikliğine gidilecek. İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda uygulanacak düzenleme kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs istasyonları saat 03.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar yolcu iniş ve binişine kapatılacak.

Düzenleme kapsamında uygulanacak değişiklikler şöyle:

  • Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahı üzerinden yapılacak.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonlarında yolcu iniş ve binişi geçici olarak durdurulacak.
  • Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidecek yolcular, Söğütlüçeşme'den hareket eden metrobüslerle Zincirlikuyu'na ulaştıktan sonra yolculuklarına devam edebilecek.
  • Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçecek yolcular ise Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yaparak seyahatlerini sürdürecek.

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