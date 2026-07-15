İstanbul'da 15 Temmuz düzenlemesi: Trafiğe kapalı yollar ve saatler açıklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında trafik durdurulacak. (Fotoğraf: AA) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAĞLANTILARINDA KISITLAMA Trafik düzenlemesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bağlantı noktaları da geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Kapanacak noktalar şöyle: D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi

D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi

Üsküdar'da köprü bağlantı noktalarında trafik kısıtlaması yapılacak. (Fotoğraf: A Haber) ÜSKÜDAR'DA KAPATILACAK YOLLAR Üsküdar ilçesinde de köprü bağlantıları başta olmak üzere çeşitli noktalarda trafik akışı durdurulacak. Kapatılacak güzergahlar şunlar: Beylerbeyi Köprü Katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

Altunizade Kavşağı

Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

Sürücülerin yolculuk öncesinde güzergahlarını kontrol etmeleri öneriliyor. (Fotoğraf: A Haber) SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK Emniyet ekipleri, kapanan yollar nedeniyle bölgede trafik yönlendirmesi yapacak. Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, yoğunluk yaşanmaması için alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi. Özellikle köprü geçişlerini kullanacak sürücülerin, belirtilen saat aralığında oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiye edildi.