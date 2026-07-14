Tunceli'de motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Tunceli-Elazığ karayolunda kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü feci kazaya davetiye çıkardı. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, önündeki otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karayolunda bir süre trafiğin aksamasına neden olan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.