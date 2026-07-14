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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolunda bir süre trafiğin aksamasına neden olan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.