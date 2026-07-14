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Bahçelievler'de 6 katlı apartmanda istinat duvarı yıkıldı! Bina sakinleri tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bahçelievler'de 6 katlı apartmanda istinat duvarı yıkıldı! Bina sakinleri tahliye edildi

Bahçelievler'de süren inşaat çalışması sırasında bitişikteki 6 katlı apartmanın istinat duvarı hasar gördü. Risk nedeniyle 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, yapı geçici olarak mühürlendi.

Bahçelievler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişikteki 6 katlı binanın istinat duvarında hasar meydana geldi.

Bahçelievler'de bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı yıkılması sonucu apartman mühürlendi. (AA) Bahçelievler'de bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı yıkılması sonucu apartman mühürlendi. (AA)

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Hürriyet Mahallesi Polat Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında, bitişikte bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı kısmen yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, çevrede ve binada inceleme yaptı. Hasar alan 15 dairenin bulunduğu apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

İnşaat çalışması sırasında oluşan olayın ardından bina sakinleri tahliye edildi. (AA) İnşaat çalışması sırasında oluşan olayın ardından bina sakinleri tahliye edildi. (AA)

Mahalle sakinlerinden Elif Alev, inşaat çalışması nedeniyle binanın hasar aldığını belirterek, "Komşular sesleri duymuş. O anda durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdiler. Bunun üzerine apartman hızlı bir şekilde boşaltıldı." dedi.

Geçici olarak mühürlenen binanın durumunun, belediye teknik personelinin yapacağı detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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