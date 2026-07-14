Otizmli çocuğa şiddetten tutuklanmıştı! O öğretmenden pes dedirten savunma: Zarar verme kastım olmadı
Mersin'de rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 5 yaşındaki otizmli K.Y.'yi darbettiği gerekçesiyle tutuklanan eğitmen S.P.C., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, "Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı" derken, acılı anne ise "Kamerak kayıtlarını hala izleyemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.
Mersin'de otizmli bir çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık S.P.C., 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçlamasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.
"HİÇBİR ZAMAN ZARAR VERME KASTIM OLMADI"
Mahkemede savunma yapan S.P.C., meslek hayatı boyunca çok sayıda çocukla çalıştığını belirterek, "Meslek hayatım boyunca yüzlerce çocuk eğittim. Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Mesleğime layıkıyla devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.
ANNE: "KAMERA KAYITLARINI HALA İZLEYEMİYORUM"
Duruşmada söz alan anne S.Y., yaşadıkları travmanın devam ettiğini belirterek, "Ben hala o kamera kayıtlarını izleyemiyorum. Çocuğum hala huzursuz. 1,5 yıldır psikolojisi bozuk. Boynundaki o çizikleri görünce şiddet gördüğüne emin oldum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Baba B.Y. de sanığın cezalandırılmasını talep etti.
GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRECEK
Mahkeme heyeti, rehabilitasyon merkezinden istenen geriye dönük 6 aylık güvenlik kamerası kayıtlarının incelenerek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Eksiklerin tamamlanması için duruşma ertelenirken, tutuklu sanık S.P.C.'nin cezaevindeki kalmasına hükmedildi.
Olay, 21 Nisan'da Mersin'deki bir rehabilitasyon merkezinde ortaya çıkmıştı. Ailenin talebi üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde eğitmen S.P.C.'nin otizmli K.Y.'ye şiddet uyguladığı iddia edilmiş, şikayet sonrası gözaltına alınan sanık çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıca küçük K.Y.'nin okulun bulunduğu bölgeden geçerken ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.