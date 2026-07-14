Otizmli çocuğa şiddetten tutuklanmıştı! O öğretmenden pes dedirten savunma: Zarar verme kastım olmadı

Mersin'de otizmli bir çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık S.P.C., 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçlamasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

"HİÇBİR ZAMAN ZARAR VERME KASTIM OLMADI"

Mahkemede savunma yapan S.P.C., meslek hayatı boyunca çok sayıda çocukla çalıştığını belirterek, "Meslek hayatım boyunca yüzlerce çocuk eğittim. Hiçbir zaman bir insana ya da hayvana zarar verme kastım olmadı. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayım. Mesleğime layıkıyla devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.