Mardin'de başından vurulan 15 yaşındaki Merve Erbek hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve Erbek, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Erbek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve Erbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EVDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, 9 Temmuz öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre odadan gelen silah sesini duyan ailesi, içeri girdiklerinde Merve Erbek'i tabanca ile başından vurulmuş halde buldu.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve Erbek, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 15 yaşındaki Merve Erbek, 13 Temmuz akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Merve Erbek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.