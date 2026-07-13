Tekstilde sıfır atık dönemi! Giyilmeyen kıyafetler PTT şubelerindeki kumbaralarda toplanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık hareketi, dünya çapında büyük bir iyilik hareketine dönüşmeye devam ediyor. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekleyen Sıfır Atık Vakfı, PTT ile önemli bir iş birliğine imza atarak tekstil atıklarına dair tarihi bir proje başlattı.

GİYİLMEYEN KIYAFETLER TEKSTİL KUMBARASINDA TOPLANACAK

Hayata geçirilen uygulama kapsamında vatandaşların kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünleri PTT şubelerinde oluşturulacak özel toplama noktalarında biriktirilecek. Böylece kullanılabilir durumdaki ürünlerin yeniden değerlendirilmesi, geri dönüştürülebilir materyallerin ise ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.