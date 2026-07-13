Tekstilde sıfır atık dönemi! Giyilmeyen kıyafetler PTT şubelerindeki kumbaralarda toplanacak
Sıfır Atık Vakfı ve PTT'nin başlattığı yeni projeyle kullanılmayan giysi ve tekstil ürünleri yeniden değerlendirilecek. PTT şubelerine yerleştirilecek Giysi ve Tekstil Kumbaraları ile ürünler toplanırken, uygunluk durumuna göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ya da geri dönüşüm sürecine dahil edilerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık hareketi, dünya çapında büyük bir iyilik hareketine dönüşmeye devam ediyor. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekleyen Sıfır Atık Vakfı, PTT ile önemli bir iş birliğine imza atarak tekstil atıklarına dair tarihi bir proje başlattı.
GİYİLMEYEN KIYAFETLER TEKSTİL KUMBARASINDA TOPLANACAK
Hayata geçirilen uygulama kapsamında vatandaşların kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünleri PTT şubelerinde oluşturulacak özel toplama noktalarında biriktirilecek. Böylece kullanılabilir durumdaki ürünlerin yeniden değerlendirilmesi, geri dönüştürülebilir materyallerin ise ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
KULLANILABİLİR ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK
Toplanan ürünler belirli aşamalardan geçirilerek ayrıştırılacak. Kullanıma uygun olduğu belirlenen kıyafetler gerekli hijyen işlemlerinin ardından sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılamayacak durumdaki tekstil ürünleri ise geri dönüşüm tesislerine gönderilerek farklı ürünlerin üretiminde ham madde olarak değerlendirilecek.
HEM ÇEVRE KORUNACAK HEM İSRAF AZALACAK
Projeyle birlikte tekstil atıklarının çöp sahalarına gitmesinin önüne geçilmesi, doğal kaynak kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının desteklenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kullanılmayan ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel ve ekonomik fayda sağlanması amaçlanıyor.
TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK
PTT ve Sıfır Atık Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü uygulamanın önümüzdeki dönemde daha geniş bir alana yayılması planlanıyor. Vatandaşların bağışlayacağı her ürünün hem çevrenin korunmasına hem de sosyal dayanışmaya katkı sunacağı belirtilirken, sıfır atık bilincinin toplumun her kesiminde güçlendirilmesi hedefleniyor.