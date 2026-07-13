Çorum'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

FOTOĞRAF (İHA)

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.