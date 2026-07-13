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Tekirdağ'da şiddetli sağanak! Sürücüler zor anlar yaşadı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Tekirdağ'da şiddetli sağanak! Sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmurda görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, güvenlik amacıyla araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi.

Özellikle kırsal bölgede etkisini artıran yağış sebebiyle araçlar düşük hızla ilerledi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Saman yüklü kamyon sürücüleri ise yüklerinin zarar görmemesi için yol kenarında durarak, araçlarının üzerine branda çekti.

Kent genelinde etkili olan sağanak sırasında gökyüzü kara bulutlarla kaplanırken, yoğun yağış nedeniyle adeta göz gözü görmedi.

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