Tekirdağ'da şiddetli sağanak! Sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmurda görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.